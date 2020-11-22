«مكافحة الأمراض» ينظم ورشة تدريبية بمشاركة «يونيسيف» حول مكافحة العدوى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 02:51 مساء
جانب من ورشة تدريبية بمشاركة «يونيسيف» حول مكافحة العدوى, 19 نوفمبر 2020. (مكافحة الأمراض)

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس الماضي، ورشة عمل تدريبية بمشاركة منظمة اليونيسيف حول مكافحة العدوى وطرق الوقاية منها، استهدفت المسؤولين الصحيين في مخيمات النازحين.

وقال المركز في بيان، اليوم، إن الورشة التي عقدت بقاعة المحاضرات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، تناولت الإجراءات العملية والبروتوكولات الخاصة في المراكز الصحية ومحطات المياه والمدارس ومخيمات النازحين.

توزيع الإصابات بـ«كورونا» في ليبيا: طرابلس تتصدر في الإصابة والشفاء

واستهدفت الورشة المسؤولين الصحيين في مخيمات النازحين والعاملين في شركات المياه والصرف الصحي وموظفي الصحة المدرسية بوزارة التعليم.

جانب من ورشة تدريبية بمشاركة «يونيسيف» حول مكافحة العدوى, 19 نوفمبر 2020. (مكافحة الأمراض)
جانب من ورشة تدريبية بمشاركة «يونيسيف» حول مكافحة العدوى, 19 نوفمبر 2020. (مكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوب يطالب بالتغييرات الـ5 بدلا من 3
رياضة عالمية
ضربة جديدة لمحاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لمصلحته
دولى
القاعدة في شمال أفريقيا تختار زعيما جديدا خلفا لدروكدال
دولى
حصيلة إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة تتخطى 12 مليونا
دولى
تنظيم «داعش» يتبنى هجمات صاروخية على كابل
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
خيار المقاطعة سلاح المكتوين بنيران غلاء السلع في البلديات الليبية
ليبيا
ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا
رياضة محلية
واشنطن تسمح للجاسوس بولارد بالسفر الى «إسرائيل»
دولى
بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
من هو ملادينوف المرشح لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؟
ليبيا
بيانات «المركزي»: 969 مليون دينار لمجابهة «كورونا» حتى أكتوبر الماضي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الولايات المتحدة تمنح الموافقة على عقار استخدم في علاج ترامب من «كورونا»