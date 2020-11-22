توزيع الإصابات بـ«كورونا» في ليبيا: طرابلس تتصدر في الإصابة والشفاء

عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في أجدابيا، (أرشيفية: لجنة مكافحة «كورونا» بأجدابيا)

تصدرت طرابلس المدن الليبية في عدد حالات الإصابة والشفاء من فيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، وأحصت العاصمة 596 حالة إصابة من بين 1015 إصابة بالفيروس في عموم ليبيا، كما سجلت 813 حالة شفاء من بين 1327 حالة في البلاد أمس.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم 7698 عينة لتحليلها. وأظهرت التحاليل سلبية 6683 حالة، بينما تم تأكيد 1015 إصابة، منها 726 جديدة و289 مخالطة.

وتوزعت الإصابات بحيث سجلت طرابلس، 482 حالة جديدة و114 حالة مخالطة، ورقدالين سبع حالات جديدة، وزليتن 49 حالة جديدة، و45 حالة مخالطة، كما سجلت سوق الجميس امسحيل ثلاث حالات مخالطة، والخمس 19 حالة جديدة وست حالات مخالطة.

تسجيل 1327 حالة شفاء من فيروس «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

وسجلت سرت ست حالات جديدة وحالة مخالطة، والعجيلات عشر حالات جديدة، وزوارة ست حالات جديدة وخمس مخالطة، وغدامس حالة مخالطة، وطبرق حالتين جديدتين، والزاوية الغرب أربع حالات جديدة وحالتين مخالطتين، ومزدة أربع حالات جديدة وسبع حالات مخالطة، والرحيبات خمس حالات جديدة، والجميل حالتين جديدتين، ومسلاتة حالتين جديدتين، والقلعة حالة جديدة.

كما سجلت صبراتة أربع حالات جديدة ومثلها لمخالطين، وقصر الأخيار ست حالات جديدة، والمنشية الجميل ست حالات جديدة، وفي المعمورة حالة جديدة، ويفرن حالة جديدة، وجنزور 23 حالة جديدة وحالتين مخالطتين، والقرة بوللي 16 حالة جديدة، وترهونة خمس حالات جديدة ومثلها لمخالطين، وسجلت مصراتة 72 حالة مخالطة، وبني وليد تسع حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء الـ1327، بحيث سجلت طرابلس 813 حالة، و18 حالة في سرت، وحالة في الكفرة، و43 حالة في زوارة، و73 حالة في زليتن، و26 حالة في صرمان، و13 حالة في قصر بن غشير، وحالتين في الزاوية الغرب، وثماني حالات في صبراتة، و299 حالة في مصراتة، و19 حالة في غريان، و12 حالة في الزنتان.

بينما توزعت حالات الوفاة الـ21، على المدن الليبية، إذ سجلت طرابلس خمس وفيات، وحالة لكل من الرحيبات وصبراتة وقصر بن غشير وغدامس والكفرة والقرة بوللي وجنزور، بينما سجلت زوارة والزاوية الغرب حالتين لكل منهما، فيما سجلت مصراتة خمس حالات وفاة.

وبهذه الإحصاءات ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 77 ألفا و823 حالة، منها 27 ألفا و820 حالة نشطة حتى الآن، في حين تعافى للشفاء 48 ألفا و914 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 1089 وفاة.