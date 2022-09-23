5 دول غربية تؤكد دعمها باتيلي والوساطة الأممية لوضع أساس دستوري للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت خمس دول غربية دعمهم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وهو يتولى ولايته لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين، مشددة على تأييدها الوساطة الأممية للوصول إلى أساس دستوري للانتخابات.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم الجمعة، عقب اجتماع مسؤولين كبار يمثلون فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أمس الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية.

مناقشة ملف عائدات النفط

وتناول المسؤولون «أهمية تحقيق التطلعات الليبية للإدارة الشفافة لعائدات النفط، والاتفاق على هيئة تنفيذية موحدة لها تفويض يركز على التحضير للانتخابات».

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كما أبدوا دعمهم لوساطة الأمم المتحدة الهادفة إلى وضع أساس دستوري لتمكين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا، خلا أقصر وقت ممكن.

ورفضوا المشاركون «أي استخدام للعنف»، مكررين دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر العام 2020.