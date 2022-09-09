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مع انطلاق مؤتمر برلين.. ألمانيا تدعو إلى «وحدة دولية» لإيجاد «حل مستدام» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 12:49 مساء
مع انطلاق مؤتمر برلين.. ألمانيا تدعو إلى «وحدة دولية» لإيجاد «حل مستدام» في ليبيا
مؤتمر برلين حول ليبيا، 8 سبتمبر 2022. (السفير الألماني)
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أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، أن الوحدة الدولية ضرورية لمساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام، وذلك تزامنا مع استضافة العاصمة الألمانية برلين مؤتمر دوليا حول ليبيا بمشاركة مصر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا برعاية الأمم المتحدة.

وقال أونماخت عبر حسابه على «تويتر»: «فخور بالمشاركة مع المبعوث الألماني الخاص لليبيا كريستان بوك، في اجتماع الأمم المتحدة مع مبعوثي مصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا في برلين»، وأضاف: «الوحدة الدولية ضرورية إذا أردنا مساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام».

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ومعلنة عن استضافة برلين للمؤتمر، شددت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، الالتزام الألماني بدعم جهود تحقيق السلام في المستدام في ليبيا، دون أن تكشف محاور المناقشات.

وأمس الخميس، ناقش عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، اجتماع برلين بشأن ليبيا، مجددا التأكيد على التزام المجلس الرئاسي باستحقاقات المرحلة.

وأُعلن عن مؤتمر برلين لأول مرة يوم السبت الماضي خلال لقاء السفير الإيطالي مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، حيث بحث الطرفان ‫«المستجدات الأخيرة لتجهيز المؤتمر الدولي الذي سينعقد في العاصمة الألمانية ⁧‫برلين‬⁩ في سبتمبر الجاري، بحضور دول الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا»، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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