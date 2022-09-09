المنقوش: اجتماع برلين استمرار للالتزام بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الجمعة، إن الاجتماع الدولي الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين اليوم هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي بليبيا.

وذكرت المنقوش خلال تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر» بمناقشاتها بشأن الاستعدادات للمؤتمر. حيث التقت السبت الماضي مع السفير الإيطالي، جوزيبي بوتشيني، الذي أكد رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم في ليبيا.

-مع انطلاق مؤتمر برلين.. ألمانيا تدعو إلى «وحدة دولية» لإيجاد «حل مستدام» في ليبيا

-إيطاليا ترغب في اتفاق جميع الأطراف السياسية الليبية وصولا للانتخابات

-المنقوش والمبعوث الألماني يؤكدان ضرورة تسريع العملية السياسية في ليبيا

كما اتفقت المنقوش خلال اتصال مع المبعوث الألماني لليبيا كريستيان بوك، على «ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1-2 وصولا لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق عليه».

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة مصر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا برعاية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، أن الوحدة الدولية ضرورية لمساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام، حسب ما نشر على حسابه بموقع «تويتر».