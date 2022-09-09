نورلاند يوضح رسالة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للأطراف الليبية من اجتماع برلين

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، رسالة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الموجهة إلى جميع الأطراف الليبية، من المشاركين في اجتماع برلين الذي عُقد على مستوى المبعوثين يومي الخميس والجمعة.

وشارك نورلاند رفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، في محادثات برلين التي عقدت في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر مع الشركاء الدوليين بشأن الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا، وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

رسالة الشركاء الدوليين إلى الأطراف الليبية

وقال نورلاند في تغريدة ثانية نشرتها السفارة إن «الولايات المتحدة تنضم إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة».

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وأضاف نورلاند في تغريدة ثالثة أنه «أكد من جديد على هذا الهدف في مكالمتي يوم 6 سبتمبر مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح والتي اتفقنا فيها على أنه من الضروري إجراء الانتخابات دون تأخير».

المشاركون في اجتماع برلين

وانطلق اجتماع برلين مساء أمس الخميس، في العاصمة الألمانية بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثل الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع على في كل من تونس وإسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.