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تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 01:58 صباحا
تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة
صورة مركبة: مقر المؤسسة الوطنية للنفط وغلاف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021
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قال ديوان المحاسبة، في التقرير السنوي عن العام 2021، إن المؤسـسـة الوطنية للنفط قامت بـ«تصـرفات فردية تعد سلبًا لاختصـاصـات وسلطات وزارة المالية»، معتبرًا أن تلك التصرفات تسببت في «تشوُّه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقیقتها»، وذلك بقيامها بتصدير شحنات نفط دون جباية إيراداتها واستبدلتها بشحنات محروقات خارج الموازنة العامة بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار، ودون الإفصاح عن ذلك لوزارة المالية، كما قامت بتأجيل تحصيل قيمة ضرائب وإتاوات على الشركات النفطية بقيمة 10.4 مليار دولار كان من المفترض أن تكون ضمن إيرادات العام 2021.

ديوان المحاسبة: تصرفات مؤسسة النفط «أحادية ومخالفة للتشريعات»
وأشار الديوان إلى أن القانون المالي للدولة حدد الجهة المختصة بإدارة المال العام والمتمثلة في وزارة المالية، كما وضع القانون ضوابط استخدامه، إنفاقًا وتحصيلًا، من خلال الموازنة العامة، وبموجب ذلك تتحمل وزارة المالية مسؤوليات وضع وتنفيذ الخطط والبرامج للسياسات المالية وفقا للتشريعات النافذة، كما تتولى إعداد الموازنة العامة وتحديد الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها وإنفاقها وكيفية التصرف فيها ومتابعة تنفيذها ومراجعتها، وتلقي الخلاصات الشهرية وتقارير الإيرادات والمصروفات ربع السنوية من كافة القطاعات والجهات وإعداد الحسابات الختامية الخاصة بها.

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ولاحظ الديوان، في تقريره، أن تصرفات المؤسسة الوطنية للنفط «الأحادية المخالفة للتشريعات» ترتب عليها «تشوُّه بيانات المالية العامة المركزية اللازمة وإظهار إيرادات الدولة ونفقاتها على غير حقيقتها بفروقات ذات أهمية نسبية عالية»، وهو الأمر الذي اعتبره الديوان «مضللاً» عند اتخاذ الاستراتيجية مثل إعداد تقديرات موازنات السنوات المقبلة بأقل انحراف ورسـم السـياسـات المالية للدولة، خاصة ما يتعلق بالإنفاق الحكومي وتحديد أولوياته وسـاسيات الدعم وغيرها، فضلاً عن إجراءات إقفال الحسـاب الختامي للدولة وفق أرقامه الصحيحة.

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