Atwasat

تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 01:50 صباحا
تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف دينار
شعار الهيئة العامة للأوقاف الإسلامية. (الإنترنت)
alwasat radio

قال ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي عن العام 2021، إن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تعاقدت على توريد زي عربي بقيمة 700 ألف دينار، فضلاً عن عدم وجود ما يثبت أن كميّة الملابس المتعاقد عليها جرى توريدها بالكامل.

وأفاد الديوان بأن الهيئة أبرمت العقد بتاريخ 15 يناير 2022 مع شركة «الثوب الراقي» لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، لتوريد الزي العربي، بمبلغ 700 ألف دينار، رغم «عدم إرفاق ما يفيد بوجود مطالبات بالكميات من الإدارات المختصة من حيث العدد والصنف»، بالإضافة إلى «عدم وجود ما يفيد بإجراء مفاضلة واختيار أفضل العروض قبل التعاقد من قبل لجنة المشتريات بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العقود الإدارية»، والتي نصت على الحالات التي يجوز بها التعاقد بطريقة التكليف المباشر، والفقرة (ب) من المادة 68 من لائحة العقود الإدارية بشأن إجراءات التعاقد بطريقة التكليف المباشر، فضلاً عن عدم التأكد من الإجراءات والأسس السليمة وغياب مبدأ الشفافية.

- تقرير المحاسبة 2021: المصروف على دعم المحروقات «غير حقيقي».. ومخالفات بـ«نفقات الطوارئ»
- «المالية»: المحروقات الأكثر دعما بـ9.9 مليارات دينار خلال 2021
- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد

وأشار ديوان المحاسبة، في تقريره، إلى «صرف عددٍ من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفًا في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص المادة 24 من قانون النظام المالي للدولة».

ولفت إلى أن الهيئة تسلمت 200 زي عربي بقيمة إجمالية 111 ألفًا و800 دينار، و«لا يوجد ما يفيد باستلام القطع المتبقية وعددها 1.166 زي عربي، بقيمة إجمالية 588 ألفا و200 دينار»، رغم صرف قيمة العقد بالكامل والبالغة 700 ألف دينار.

وتابع أن المادة السادسة من العقد نصت على أن تلتزم الهيئة بدفع القيمة المالية كاملة للطرف الثاني، «دون وجود ما يفيد بخصم أي نسبة لضمان التوريد وأن البضاعة الموردة للمواصفات»، فضلاً عن «التأخر في استلام البضاعة كاملة وفق الموعد المحدد بالفاتورة وهو 16 فبراير 2022 وهذا التاريخ غير مدرج ضمن مواد العقد».

وذكر التقرير أن قيمة المبالغ المصروفة للهيئة العامة للأوقاف خلال العام 2021 بلغت 175 مليونا و949 ألف دينار، لكنه رصد «قيام الهيئة بإجراء حوالات مالية شهرية بقيمة 422 ألفا و973 دينار لموظفين تابعين للهيئة في المنطقة الشرقية والبالغ عددهم 625 موظفا، وحوالة مالية بقيمة 7 آلاف و441 دينارا لخمسة موظفين بإدارة الحج بالمنطقة الشرقية رغم عدم دمج الهيئة مع الهيئة بالمنطقة الشرقية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مركز الرقابة على الأغذية يحبط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة قادمة من تركيا
مركز الرقابة على الأغذية يحبط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة قادمة ...
شاهد في «وسط الخبر»: عودة باشاغا.. مسار جديد أم تكرار لما مضى؟
شاهد في «وسط الخبر»: عودة باشاغا.. مسار جديد أم تكرار لما مضى؟
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة الكهرباء بين تدني الخدمة وتطبيق التعريفة الجديدة
شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة الكهرباء بين تدني الخدمة وتطبيق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
المزيد
تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة
تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» ......
تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف دينار
تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف ......
تقرير المحاسبة 2021: المصروف على دعم المحروقات «غير حقيقي».. ومخالفات بـ«نفقات الطوارئ»
تقرير المحاسبة 2021: المصروف على دعم المحروقات «غير حقيقي»........
شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة الكهرباء بين تدني الخدمة وتطبيق التعريفة الجديدة
شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة الكهرباء بين تدني الخدمة وتطبيق ......
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط