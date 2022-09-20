Atwasat

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:04 مساء
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن ديوان المحاسبة أن ليبيا شهدت خلال العام 2021 تغيُّرًا جوهريًا في وضعها المالي؛ حيث حققت موارد قدرها 105 مليارات دينار لأول مرة في تاريخها، ما يعادل نسبة (176%- 418%) مقارنة بالعامين (2019- 2020) على التوالي، مشيرًا إلى أن حصيلة إيرادات الدولة خلال العام الماضي، بلغت 105 مليارات دينار، مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار، أي بفائض مالي قدره 19.7 مليار دينار.

لكن الديوان قال، في تقريره السنوي عن العام 2021، إن ذلك لم يكن نتيجة نمو في الدخل، وإنما بسبب قيام المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية على كامل الأغراض بموجب القرار رقم 1 لسنة 2021، لتصبح سعر الدولار الواحد 4.45 دينار في الثالث من يناير 2021، مقارنة بالسعر السابق للقرار البالغ 1.33 دينار للأغراض الحكومية و3.51 للأغراض التجارية والشخصية المفروض عليها رسم بنسبة 163%.

- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- المحاسبة: 14 مليار دينار عجزا ماليا خلال 2020

وأظهرت البيانات نمو الإيرادات من 70 مليار دينار العام 2012 إلى 105 مليارات دينار العام 2021، ونفقات بلغت 49 مليار دينار العام 2012، مقابل 86 مليارًا العام 2021. ورغم الفارق الكبير في الإيرادات بين العامين محل المقارنة، فإن الفائض المحقق في العام 2012 بلغ 21 مليار دينار، مقابل 19.7 مليار دينار فائضا خلال 2021.

ومقارنة بالعام السابق للتقرير، فقد بلغت الإيرادات 105 مليارات دينار العام 2021، مقارنة بـ20 مليار دينار العام 2020، بنمو قدره 418%، بينما بلغت النفقات العام 2020 حوالي 39 مليار دينار، مقابل إنفاق 86 مليار دينار في العام 2021.

رسم مقارن ما بين الإيرادات والنفقات (2012- 2021) بمليارات الدينارات (تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021)
رسم مقارن ما بين الإيرادات والنفقات (2012- 2021) بمليارات الدينارات (تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المشري يناقش مع ممثلي أحزاب ليبية حالة الانسداد السياسي الحالي
المشري يناقش مع ممثلي أحزاب ليبية حالة الانسداد السياسي الحالي
وقف التعديات على قطعة أرض بالخمس استولى عليها خارجون عن القانون قبل 7 سنوات
وقف التعديات على قطعة أرض بالخمس استولى عليها خارجون عن القانون ...
ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. ...
الحويج يترأس اجتماعا للتعريف بمكتب النمذجة الاقتصادية والتميُّز المؤسسي
الحويج يترأس اجتماعا للتعريف بمكتب النمذجة الاقتصادية والتميُّز ...
ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
المزيد
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ......
شاهد في «وسط الخبر»: عودة باشاغا.. مسار جديد أم تكرار لما مضى؟
شاهد في «وسط الخبر»: عودة باشاغا.. مسار جديد أم تكرار لما ......
مركز الرقابة على الأغذية يحبط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة قادمة من تركيا
مركز الرقابة على الأغذية يحبط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة ......
ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021...
الحويج يترأس اجتماعا للتعريف بمكتب النمذجة الاقتصادية والتميُّز المؤسسي
الحويج يترأس اجتماعا للتعريف بمكتب النمذجة الاقتصادية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط