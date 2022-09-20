Atwasat

تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 11:20 مساء
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد
صورة مركبة: شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وغلاف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021
alwasat radio

رصد ديوان المحاسبة، في التقرير السنوي عن العام 2021، وجود ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت الزيادة عن العام 2020 نحو 5.8 مليار دينار وبنحو 8.4 مليار دينار عن العام 2015، الذي بوشر فيه تطبيق الرقم الوطني على الرواتب، مرجعا ذلك إلى التعيينات الجديدة والإفراجات والزيادات في الرواتب التي تمت خلال هذا العام، لافتا إلى أنَّ عدد موظفي الدولة تجاوز عتبة مليوني موظف حكومي، وهو ما ثلث عدد السكان تقريبًا.

وتظهر بيانات الديوان أن حجم الإنفاق الفعلي خلال العام 2021 بلغ 85.8 مليار دينار، من بينها 33 مليارًا للباب الأول (الرواتب)، يليه من حيث الحجم الباب الرابع (الدعم) بقيمة 20.9 مليار دينار، ثم الباب الثالث (التنمية) بقيمة 17.3 مليار دينار، والباب الثاني (النفقات التسييرية) 7.9 مليار دينار، ثم الباب الخامس (الطوارئ) 6.4 مليار دينار.

ديوان المحاسبة: لا معايير واضحة لصرف مستحقات بعض الجهات دون الأخرى
وقال ديوان المحاسبة إن إدارة الميزانية لا زالت تعتمد في تمويل حسابات الجهات العامة للباب الأول من خلال منظومة مركزية، يجرى تشغيلها من موظفين لا يتناسب عددهم مع حجم العمل المناط بهم، مما ترتب عليه استمرار تراكم الالتزامات المتعلقة بالمرتبات الأساسية منذ عدة سنوات لمعظم الجهات الممولة من الخزانة العامة، فضلاً عن عدم وجود معايير واضحة لصرف مستحقات بعض الجهات دون الأخرى.

- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021

ديوان المحاسبة: صرف 4 مليارات دينار سلف دون التقيد بمنظمة الرقم الوطني
لاحظ الديوان صرف رواتب بشكل سلف دون التقيد بمنظومة الرقم الوطني، لبعض الجهات خصمًا على حساب الباب الأول، وصلت قيمتها خلال العام 2021 إلى حوالي 4 مليارات دينار لعدم موافاة إدارة الميزانية بوزارة المالية بالأرقام الوطنية للعاملين بتلك الجهات لغرض مطابقتها بمنظومة الرواتب لتسوية أوضاعهم الوظيفية (الازدواجية)، تشمل سلف مالية لتغطية باقي رواتب مجلس النواب بقيمة 72 مليونا و894 ألف دينار، وسلفة مالية لمراقبة الخدمات بنغازي بقيمية 3 مليارات و927 مليوا و549 ألف دينار.

ديوان المحاسبة: 268 ألفا و735 موظفا جديدًا خلال 2021
وبشأن الموظفين، أشار التقرير إلى أن عددهم في الجهات الممولة من الخزانة العامة بلغ بنهاية ديسمبر 2021 مليونين و24 ألفا و539 موظفا، بزيادة قدرها 244 ألفا و439 موظفا، عن العام السابق 2020، مع ملاحظة أن هذا العدد لا يتضمن عددا من القطاعات بالمنطقة الشرقية التي لم تقدم بيانات موظفيها إلى وزارة المالية ويصرف لها سلف مالية موقتة إلى جين تقديمها وفقا لقانون الرقم الوطني.

ولاحظ الديوان وجود تغيرات جوهرية في المرتبات حدثت خلال شهري مايو وأكتوبر 2021 نتيجة التعيينات الجديدة والإفراجات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية واعتماد زيادات في جداول مرتبات عدد من الجهات خلالهما، بالإضافة إلى أن الأعداد الإضافية للموظفين التي تمت من قبل حكومة الوحدة الوطنية خلال العام 2021 عددها في الحقيقة 268 ألف و735 موظفا وليس 244 ألفا و439 موظفا، حيث جرى في العام نفسه استبعاد 24 ألف و296 موظفا نتيجة الوفاة والتقاعد وعدم المطابقة وغيرها من الأسباب.

ديوان المحاسبة: تباين بين منظومة الميزانية وأذونات الصرف
وأشار الديوان إلى وجود تباين بين بيانات منظومة قسم المرتبات ومنظومة الميزانية وأذونات التمويل الصادرة عن إدارة الميزانية وأذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزاة، فمثلاً بلغت قيمة رواتب العاملين بالدولة لشهر أكتوبر حسب منظومة المرتبات مليارين و866 مليونا و412 ألفا و532 دينارا، ويمثل المبلغ المحال من قسم المرتبات إلى منظومة الميزانية والتي قامت بإضافة سلف بملبغ 33 مليونا و281 ألفا و458 دينارا، بحيث أصبح الرصيد الظاهر في منظومة الميزانية مليارين و899 مليونا و693 ألفا و990 دينارا، في حين أن القيمة الفعلية التي جرى إصدار أذونات تمويل لها من إجارة الميزتانية بلغت 3 مليارات و352 مليونا و951 ألفا و999 دينارا، أي بزيادة 453 مليونا و258 ألف دينار، كما قامت إدارة الخزانة بتنفيذ رواتب شهر أكتوبر بملبلغ 3 مليارات و329 مليونا و132 ألفا و209 دينارات أي بفارق سلبي بنحو 23 مليونا و819 ألفا و791 دينارات عن أذونات التمويل.

ملاحظات حول صرف الرواتب
وأضاف التقرير أنه لاحظ صرف رواتب بعض الموظفين بالنقص ممن لديهم قرارات ترقية دون درجة وظيفية، وآخرين جرى سحب منهم درجاتهم الوظيفية لكي تصبح درجتهم أقل من الشهر السابق، بالإضافة إلى إصدار أذونات تمويل لبعض الجهات العامة المستحدثة خلال شهر نوفمبر 2021 دون وجود كوادر وظيفية بهذه الجهات، مما يتيح استغلال تلك المبالغ في غير أوجه الإنفاق المقررة لها.

ولفت إلى تأخر وزارة المالية في إصدار أذونات تمويل عن شهر ديسمبر للعام 2021، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر صرف المخصصات، ويترتب على ذلك تشوهات الحساب الختامي وتحميل السنة المالية 2022 مصروفات تخص 2021.

كما رصد تجاوز بالصرف على المخصصات المعتمدة للباب الأول بقمية 703 ملايين و857 ألفا و275 دينارا، مقارنة بالقرار رقم 429 لسنة 2021 المعتمد من مجلس الوزراء، وتجاوز بعض الجهات بالمصروفات الفعلية للباب الأول ما جرى تسييله بحساباتها؛ مما يدل على تغطية الفرق إما باستخدام الإيرادات بالمخالفة للقانون أو باستخدام أرصدة باقية من سنوات سابقة تم الاحتفاظ بها بالمخالفة للقانون.

وفي العاشر من أغسطس الماضي، أرسل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كتابًا رقم 574919، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي تضمن ملاحظات بشأن التضخم في الملاكات الوظيفية وأعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي 22 أغسطس، رد الدبيبة بالقول إن حكومته «لم تقم بالتعاقد أو تعيين أي موظفين جدد، ولكن تعالج رواتب الموظفين الذين يعملون منذ سنوات دون الحصول على حقوقهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»

الخميس.. قراءة في التجربة الشعرية لنصر الدين القاضي بـ«دار الفقيه»
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»

اكتشاف تابوت أحد كبار رجال «دولة رمسيس الثاني»
دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور

دفن الملكة إليزابيث الثانية في ويندسور
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل بيان اتحاد الكرة الليبي بشأن تفقد الملاعب
برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب بالرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم ...
موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس

موسكو: نحتاج إلى فندق موقت لاستئناف عمل السفارة في طرابلس
تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل

تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
مركز الرقابة على الأغذية يحبط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة قادمة من تركيا
مركز الرقابة على الأغذية يحبط تهريب شحنة كبدة مجمدة محظورة قادمة ...
شاهد في «وسط الخبر»: عودة باشاغا.. مسار جديد أم تكرار لما مضى؟
شاهد في «وسط الخبر»: عودة باشاغا.. مسار جديد أم تكرار لما مضى؟
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
المزيد
تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف دينار
تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف ......
تقرير المحاسبة 2021: المصروف على دعم المحروقات «غير حقيقي».. ومخالفات بـ«نفقات الطوارئ»
تقرير المحاسبة 2021: المصروف على دعم المحروقات «غير حقيقي»........
شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة الكهرباء بين تدني الخدمة وتطبيق التعريفة الجديدة
شاهد في «اقتصاد بلس»: أزمة الكهرباء بين تدني الخدمة وتطبيق ......
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد
تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف ......
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ليبيا
إردوغان يدعو المجتمع الدولي إلى دعم إجراء الانتخابات في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط