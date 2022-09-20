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ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 09:31 مساء
ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
صورة مركبة أوراق من عملة الدولار ومصرف ليبيا المركزي (بوابة الوسط)
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قال ديوان المحاسبة إن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال يفوق إيرادات الدولة، في ظل سعر الصرف الحالي الذي بلغ في نهاية ديسمبر 2021 ما قيمته 4.5961 دينار مقابل الدولار الواحد.

وأشار الديوان، في تقريره السنوي عن العام 2021، إلى أن ليبيا شهدت خلال العام 2021 تغيُّرًا جوهريًا في وضعها المالي، حيث حققت موارد قدرها 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها، ما يعادل نسبة (176%- 418%) مقارنة بالعامين (2019- 2020) على التوالي، لكن ذلك لم يكن نتيجة نمو في الدخل، وإنما بسبب قيام المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية على كامل الأغراض بموجب القرار رقم 1 لسنة 2021 لتصبح سعر الدولار الواحد 4.45 دينار في الثالث من يناير 2021.

22.9 مليار دولار إيرادات نفطية خلال 2021
وتشير بيانات الديوان إلى أن إيرادات الدولة النفطية بالعملة الأجنبية خلال العام 2021 بلغت نحو 22.9 مليار دولار جرى إيداعها في حسابات الدولة بمصرف ليبيا المركزي. وفي المقابل بلغت التحويلات الخارجية التي قام بها مصرف ليبيا المركزي خلال العام نفسه ما قيمته 24.5 مليار دولار، أي بعجز قدره 1.6 مليار دولار استعملت من الاحتياطيات.

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تنامي الدين العام
ولاحظ الديوان تأثر الموارد سلبًا خلال السنوات التي تعرضت فيها الدولة لحالات إقفال قسري للحقول والموانئ النفطية، والتي تسببت في عجوزات مالية سـواء بالميزانية التي أدت إلى تنامي الدين العام الذي ارتفع رصيده التراكمي نهاية العام 2020 بنحو 84 مليار دينار، أو العجز بميزان المدفوعات والتي ترتب عليها استنزاف للاحتياطيات بنحو 50 مليار دينار حتى نهاية العام 2021م.

وأظهرت البيانات تراجع الإيرادات النفطية 53.18 مليار دولار العام 2012 إلى 22.9 مليار دولار العام 2021، والتحويلات الخارجية من 40.7 مليار دولار العام 2012 إلى 24.5 مليار دولار العام 2021.

ومقارنة بالعام السابق، فقد بلغت الإيرادات النفطية 3.42 مليار دولار العام 2020، مقارنة بـ22.9 مليار دولار العام 2021، والتحويلات الخارجية من من 14.5 مليار دولار العام 2020 إلى 24.5 مليار في العام 2021.

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