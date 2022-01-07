«المالية»: المحروقات الأكثر دعما بـ9.9 مليارات دينار خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 يناير 2022, 12:31 صباحا
شاحنات نقل الوقود في مستودع شركة البريقة. (الإنترنت)

صرفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 9 مليارات و973 مليون دينار لدعم المحروقات خلال العام 2021، وفق بيانات نشرتها، الخميس، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الإنفاق على الباب الرابع «الدعم» بلغ 20 مليارًا و830 مليونًا و325 ألف دينار خلال العام 2021، ذهبت 47.9% منها لدعم المحروقات.

وفي المرتبة الثانية جاءت منحة الزوجة والأبناء من حيث الأعلى دعمًا بواقع 4 مليارات و411 مليون دينار، تمثل 21.2% من إجمالي الدعم الحكومي.

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وثالثًا جاء دعم الأدوية بواقع مليارين و950 مليون دينار، يليها صندوق دعم الزواج بواقع ملياري دينار تمثل 9.6% من إجمالي الدعم (الباب الرابع).

وصرفت وزارة المالية 840 مليون دينار لدعم الكهرباء والإنارة بنسبة 4%، تليها دعم النظافة العامة بواقع 425 مليون دينار بنسبة 2%، وفي المرتبة الأخيرة جاء دعم المياه والصرف الصحي والتحلية بحوالي 230 مليون دينار بنسبة 1.1% من إجمالي الدعم الحكومي.

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