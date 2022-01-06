«الصحة» الأعلى إنفاقا في باب الطوارئ.. و«الصناعة والمعادن» الأقل خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يناير 2022, 08:49 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن وزارة الصحة جاءت في المرتبة الأولى من حيث الأعلى إنفاقا من باب الطوارئ بواقع مليار و660 مليون دينار، تمثل 25.59% من إجمالي الإنفاق الحكومي بهذا الباب خلال العام الماضي 2021.

بينما جاءت وزارة «الصناعة والمعادن» في المرتبة الأخيرة من حيث الأقل إنفاقا، بواقع مليوني دينار، بنسبة 0.03% متساوية مع وزارة البيئة، خلف وزارة التعليم التقني والفني التي أنفقت مليونين و120 ألف دينار من باب الطوارئ.

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وتشير الجداول التي نشرتها وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك»، الخميس، إلى أن إجمالي الإنفاق على الباب الخامس «الطوارئ»، سجل 6 مليارات و490 مليونًا و874 ألف دينار.

وفي المرتبة الثانية من حيث الأعلى إنفاقا جاءت وزارة الدفاع والجهات التابعة، بواقع مليار و6 ملايين دينار، تمثل 15.51% من إجمالي الإنفاق الحكومي بباب الطوارئ، تليها وزارة الداخلية التي أنفقت 768 مليونًا و946 ألف دينار، بنسبة 11.85%.

وفي المرتبة الرابعة جاءت رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها، والتي أنفقت 589 مليونًا و361 ألف دينار بنسبة 9.08% من إجمالي الإنفاق الحكومي بباب الطوارئ.

والمرتبة الخامسة لوزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة بواقع إنفاق 548 مليونًا و625 ألف دينار بنسبة 8.45%، تليها وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة بإنفاق 501 مليون و78 ألف دينار بنسبة 7.72%.

وسجل إنفاق وزارة المواصلات 229 مليونًا و187 ألف دينار بنسبة 3.53%، تليها الشركة العامة للمواصلات بإنفاق 223 مليونًا و766 ألف دينار بنسبة إنفاق 3.45%.

بيانات الإنفاق الحكومي خلال العام 2021 (صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
بيانات الإنفاق الحكومي خلال العام 2021 (صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
بيانات الإنفاق الحكومي خلال العام 2021 (صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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