«المصرف المركزي»: 105.7 مليار دينار إيرادات في 2021 والإنفاق 85.8 مليار

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية الإنترنت)

سجل إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال العام الماضي 2021، نحو 105.7 مليار دينار، تشمل الإيرادات النفطية والسيادية.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان اليوم حول الإيراد والإنفاق عن الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021، إن إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي وصل إلى 85.8 مليار دينار، وهو أقل من المخصص خلال تلك الفترة، المقدر بـ86.1 مليار دينار.

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وتابع المصرف أن الإنفاق في العام 2021، كان على أساس 1/12 من الإنفاق الموحد لكافة القطاعات وعلى كامل التراب الليبي، «مع مراعاة أثر تعديل سعر الصرف على بنود الإنفاق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (429) لسنة 2021).

ولفت إلى أن الإيرادات النفطية وصلت إلى 103.4 مليار دينار، ومثلت 97.8% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت إيرادات الضرائب 799 مليون دينار، مثلت 0.8%، وإيرادات الجمارك 311 مليون دينار، مثلت 0.3%.