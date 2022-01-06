«المالية»: الإنفاق الحكومي يسجل 85.77 مليار دينار خلال 2021

شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أظهرت بيانات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن حجم الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي 2021، سجل 85 مليارًا و775 مليونًا و419 ألف دينار.

ويزيد هذا الإنفاق بأكثر من 10 مليارات دينار عن حجم الإنفاق الذي أعلنته حكومة الوحدة الوطنية لتسعة أشهر، وذلك منذ أن تولت مهامها في مارس العام 2021؛ إذ قالت إنها أنفقت 75 مليارًا و214 مليونًا و330 ألف دينار.

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وتوزع الإنفاق الحكومي، وفق جداول نشرتها الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، الخميس، بواقع 33 مليارًا و64 مليونًا و645 ألف دينار للباب الأول «المرتبات وما في حكمها»، و7 مليارات و997 مليونًا و924 ألف دينار للباب الثاني «النفقات التشغيلية والتسييرية».

كما بلغ إنفاق الباب الثالث «مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار»، 17 مليارًا و390 مليونًا و149 ألف دينار، وبلغ إنفاق الباب الرابع «الدعم» 20 مليارًا و830 مليونًا و325 ألف دينار، وأخيرًا إنفاق 6 مليارات و490 مليونًا و874 ألف دينار للباب الخامس «الطوارئ».

ورغم اختلاف قيمة الإنفاق الحكومي الكلي المعلن من وزارة المالية عن ذلك الذي أعلنته الحكومة عن 9 أشهر، لكن الإنفاق على الأبواب الخمسة جاءت متوافقًا تمامًا بين بيانات الطرفين.

بيانات الإنفاق الحكومي خلال العام 2021 (صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)