الإنفاق الحكومي يسجل أكثر من 75 مليار دينار خلال 9 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 01:44 مساء
ندوة حكومة الوحدة تحت اسم «مكاشفة» لإيضاح أوجه الإنفاق الحكومي، 4 يناير 2021، (حكومتنا)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حجم الإنفاق الحكومي خلال تسعة أشهر، وذلك منذ أن تولت مهامها في مارس العام 2021، حيث بلغت تلك القيمة 75 مليارا و214 مليونا و330 ألف دينار، ما يعادل نحو 16.8 مليار دولار.

وتوزع الإنفاق بواقع 33 مليارا و64 مليونا و645 ألف دينار للباب الأول «المرتبات»، و7 مليارات و997 مليونا و924 ألف دينار للباب الثاني «النفقات التشغيلية والتسييرية»، و17 مليارا و390 مليونا و149 ألف دينار للباب الثالث «التنمية»، و20 مليارا و830 مليونا و325 ألف دينار للباب الرابع «الدعم»، و6 مليارات و490 مليونا و874 ألف دينار للباب الخامس «الطوارئ»، حسب ما جاء في ندوة وزارية تحت اسم «مكاشفة»، بثت عبر صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك» الثلاثاء.

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