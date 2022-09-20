ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات ديوان المحاسبة في التقرير السنوي عن العام 2021، عدم تسجيل أية رسوم على مبيعات النقد الأجنبي خلال فترة التقرير، في حين ارتفعت الإيرادات الحكومية من 25.25 مليار دينار العام 2020 إلى 105.63 مليار دينار العام 2021.

تفاصيل الإيرادات خلال 2021

وأشار الديوان إلى أن الإيرادات النفطية ارتفعت إلى 103.3 مليار دينار خلال العام 2021، مقارنة بـ5.3 مليار دينار في العام السابق 2020، بينما سجلت الإيرادات السيادية والإيرادات 2.04 مليار دينار العام 2021، مقارنة بـ 2.14 مليار العام 2020، أما رسوم النقد الأجنبي فقد بلغت ما قيمته 15.2 مليار دينار العام 2020، دون أن تسجل أية إيرادات في العام 2021. وبالنسبة للإيرادات العارضة (خارج الترتيبات المالية)، فقد بلغت 220 مليون جنيه العام 2021 مقارنة بـ2.5 ميار دينار العام 2020.

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حجم الإنفاق خلال 2021

وبخصوص الإنفاق العام، فقد ارتفعت نفقات الباب الأول (الرواتب) من 21.8 مليار دينار العام 2020 إلى 33 مليار دينار العام 2021، والباب الثاني (النفقات التيسيرية) فقد ارتفعت إلى من 3.5 مليار دينار العام 2020 إلى 7.9 مليار دينار العام 2021.

وجاءت الطفرة الكبيرة في الباب الثالث (التنمية)، التي ارتفعت إلى 17.3 مليار دينار العام 2021، مقابل 1.8 مليار دينار العام 2020، والباب الرابع (الدعم) من 5.6 مليار دينار العام 2020 إلى 20.9 مليار دينار العام 2020، والباب الخامس (الطوارئ) من 3.5 مليار دينار العام 2020 إلى 6.4 مليار دينار العام 2021. أما الترتيبات الاستثائية (خارج الميزانية) التي بلغت 3.5 مليار دينار العام 2020 لم تسجل أية مبالغ في العام 2021؛ وبالتالي تحرك الإنفاق من 39.8 مليار دينار العام 2020 إلى 85.8 مليار دينار العام 2021.