Atwasat

بحضور أممي.. مفوضية الانتخابات تبحث تحديث منظومة تسجيل الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 08:30 مساء
بحضور أممي.. مفوضية الانتخابات تبحث تحديث منظومة تسجيل الناخبين
جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات، 18 سبتمبر 2022 (موقع المفوضية)
alwasat radio

استعرضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال اجتماعٍ اليوم، الإجراءات اللازمة لتطوير منظومات المفوضية، ومن بينها منظومة تسجيل الناخبين، وما جرى تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الأحد، بحضور عضو المجلس عبدالحكيم الشعاب، وضم عددًا من مديري الإدارات والأقسام، وممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN).

- السايح: مفوضية الانتخابات أفشلت مخططات لتمرير أجندات سياسية

خطط تطوير مفوضية الانتخابات
وأفاد بيان نشره موقع المفوضية الإلكتروني، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المفوضية، بحث الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.

وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

والخميس الماضي، أكد السايح في كلمة خلال احتفالية «يوم الشهيد»، أن مفوضية الانتخابات «تمتلك من القوة والإرادة والجاهزية ما تستطيع من خلالها الوصول بالليبيين لانتخابات حرة وفق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها».

جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات، 18 سبتمبر 2022 (موقع المفوضية)
جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات، 18 سبتمبر 2022 (موقع المفوضية)
جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات، 18 سبتمبر 2022 (موقع المفوضية)
جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات، 18 سبتمبر 2022 (موقع المفوضية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال

بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بحضور عدد من قادة العالم...الكوني يشارك في تشييع جثمان الملكة إليزابيث الثانية
بحضور عدد من قادة العالم...الكوني يشارك في تشييع جثمان الملكة ...
«الرئاسي» ينظم حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في بنغازي
«الرئاسي» ينظم حلقة نقاش حول مشروع قانون المصالحة الوطنية في ...
الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة
الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية في جدة
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص
السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها لـ«عمل تخريبي»
السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها لـ«عمل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات......
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية»
حفتر من الكفرة: «الجيش لم يُبنى ليقف متفرجا على ليبيا يجرها ......
المزيد
بحضور أممي.. مفوضية الانتخابات تبحث تحديث منظومة تسجيل الناخبين
بحضور أممي.. مفوضية الانتخابات تبحث تحديث منظومة تسجيل ......
حكومة باشاغا تسلم بلدية طبرق سيارة لتجميع ونقل القمامة
حكومة باشاغا تسلم بلدية طبرق سيارة لتجميع ونقل القمامة...
بدء توزيع 28 ألف بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز
بدء توزيع 28 ألف بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز...
السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها لـ«عمل تخريبي»
السيطرة على تسرب نفطي من إحدى آبار حقل ماجد إثر تعرضها ......
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص
الحويج يطلع على مستجدات تنفيذ البرنامج الأوروبي لدعم القطاع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط