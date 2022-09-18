بحضور أممي.. مفوضية الانتخابات تبحث تحديث منظومة تسجيل الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال اجتماعٍ اليوم، الإجراءات اللازمة لتطوير منظومات المفوضية، ومن بينها منظومة تسجيل الناخبين، وما جرى تنفيذه منها، لتكون جاهزة للتحديث خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الأحد، بحضور عضو المجلس عبدالحكيم الشعاب، وضم عددًا من مديري الإدارات والأقسام، وممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN).

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خطط تطوير مفوضية الانتخابات

وأفاد بيان نشره موقع المفوضية الإلكتروني، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر المفوضية، بحث الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.

وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسة الاجتماعات التي باشرت المفوضية عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.

والخميس الماضي، أكد السايح في كلمة خلال احتفالية «يوم الشهيد»، أن مفوضية الانتخابات «تمتلك من القوة والإرادة والجاهزية ما تستطيع من خلالها الوصول بالليبيين لانتخابات حرة وفق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها».

جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات، 18 سبتمبر 2022 (موقع المفوضية)

جانب من اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات، 18 سبتمبر 2022 (موقع المفوضية)