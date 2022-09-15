السايح: مفوضية الانتخابات أفشلت مخططات لتمرير أجندات سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية «أفشلت مخططات لتمرير أجندات سياسية»، مشيرا إلى أنها قدمت وماضية في تقديم التضحيات من أجل الليبيين و«ليس لمن هم في السلطة»، وفق ما نشرته المفوضية عبر موقعها على الإنترنت.

جاء ذلك خلال كلمتها في احتفالية «يوم الشهيد» الذي يصادف يوم 16 سبتمبر من كل عام وهو ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، والتي نظمتها وأشرفت عليها «رابطة مستقلي ليبيا»، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، بحضور عدد من الدبلوماسيين وممثلين عن جهات محلية ودولية.

السايح: تضحيات مفوضية الانتخابات ليست لمن هم في السلطة

وترحم السايح في مستهل كلمته على أرواح شهداء الوطن، مستذكرا الشهداء الذين استهدفتهم أيادي الغدر والخيانة في الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية في الثاني من مايو العام 2018، قائلا: «حين أدركت قوى الظلام أن هذه المؤسسة ستكون عقبة لهم، فقاموا بتنفيذ هجومهم الخسيس، وما زالت هذه المؤسسة مستهدفة بمحاولات استغلالها لتمرير أجندات سياسية لكن والحمد لله أفشلنا كل هذه المخططات».

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وأضاف السايح أن «ما تقدمه المفوضية من تضحيات مقدم إلى الليبيين، وليس لمن هم في السلطة»، لافتا إلى «أن المفوضية التي قدمت الكثير من التضحيات في كل عملية انتخابية، تؤكد عزمها على المضي قدما في الدرب الذي خطه الشهداء بدمائهم، من أجل تحقيق طموحات الليبيين وتطلعاتهم نحو الديمقراطية والأمان والاستقرار».

كما أكد السايح في كلمته أن مفوضية الانتخابات «تمتلك من القوى والإرادة والجاهزية ما تستطيع من خلالها الوصول بالليبيين لانتخابات حرة وفق أعلى المعايير الدولية المتعارف عليها».

إحياء يوم الشهيد بمقر مفوضية الانتخابات

وعقب كلمة السايح توالى تقديم كلمات المشاركين، التي ترحمت في مجملها على أرواح الشهداء، مؤكدة أن إحياء يوم الشهيد، يحمل الكثير من المعاني والعبر، وهو فرصة لتكريم أولئك الذين استشهدوا خلال النضال من أجل الاستقلال الليبي، ومذكرة بأرواح الشهداء التي أزهقت في حقبة الاحتلال الإيطالي، ومكرمة لذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار الذي قاوم وحارب وتصدى للطغاة لأكثر من 20 عاما، وخاض مع رفاقه المجاهدين معارك العزة والكرامة والشرف فداء للوطن.

كما شهدت الاحتفالية عرض شريط مرئي حول ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، وفترة الكفاح من أجل الاستقلال، وذلك بحضور سفيري السودان عثمان البشير، والنيجر اسياد كاتو، وأعضاء السلك الدبلوماسي: القائم بأعمال نيجيريا ستيفن أوروو، والقائم بأعمال سفارة مالي، ومدير منتدى التعاون العربي الأفريقي محمد السنوسي، ولفيف من الضيوف والمهتمين وممثلي الجهات والمنظمات المحلية والدولية.

وتحل يوم غدا الجمعة الذكرى 91 لاستشهاد المجاهد البطل عمر المختار، وذلك في 16 سبتمبر العام 1931م، ببلدة سلوق جنوب مدينة بنغازي.

احتفالية يوم الشهيد بمقر مفوضية الانتخابات، الخميس 15 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)

احتفالية يوم الشهيد بمقر مفوضية الانتخابات، الخميس 15 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)

احتفالية يوم الشهيد بمقر مفوضية الانتخابات، الخميس 15 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)

احتفالية يوم الشهيد بمقر مفوضية الانتخابات، الخميس 15 سبتمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)