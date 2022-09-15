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حبس مدير إدارة ضرائب طرابلس بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 01:18 صباحا
حبس مدير إدارة ضرائب طرابلس بتهمة الاختلاس
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس مدير إدارة ضرائب طرابلس بتهمة الحصول على منافع مادية غير مشروعة قُدِّرت بـ250 ألف دينار من خزينة مصلحة الضرائب.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف طرابلس نظرت وقائع البلاغ المرفوع في مواجهة مدير إدارة ضرائب طرابلس، بتهمة الاختلاس واستعمال صكوك مصرفية مزوَّرة لتغطية الدورة المستندية.

وأضافت أن التحقيق الابتدائي أثبت صحة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وجرى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

- الدبيبة والكبير يناقشان الإنفاق الحكومي منذ بداية العام

وفي وقت سابق اليوم، استعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إحصائية الإنفاق والإيراد العام الصادرة عن المصرف مطلع الشهر الجاري، والتي أظهرت تدنيا في إيرادات الضرائب، حيث لم يورد خلال شهر أغسطس إلا مبلغ 18 مليون دينار فقط، من بين المبلغ الإجمالي المورَّد منذ بداية العام، البالغ 715 مليون دينار.

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