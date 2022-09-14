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الدبيبة والكبير يناقشان الإنفاق الحكومي منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 08:04 مساء
الدبيبة والكبير يناقشان الإنفاق الحكومي منذ بداية العام
لقاء الدبيبة مع الكبير في المصرف المركزي بطرابلس، 14 سبتمبر 2022، (مصرف ليبيا المركزي)
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ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الإنفاق والإيراد العام، وفقًا لما جاء في بيان «المركزي» عن الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر المصرف المركزي في إطار متابعة الإنفاق الحكومي والرفع من معدلات الإفصاح والشفافية، بحسب ما جاء في بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

- الدبيبة يبحث مع الكبير ملاحظات «المركزي» بشأن تدني إيرادات «الاتصالات» و«الجمارك»
- «المركزي»: قطاع الاتصالات لم يورد أي مبالغ خلال أغسطس

متابعة تدني الإيرادات
وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى متابعة الإيرادات التي تشهد تدنيًا، وفق بيان المصرف المركزي، كما جرت مناقشة أوجه التعاون للارتقاء بمعدلات الإفصاح والشفافية في كافة القطاعات الأخرى.

وفي تقريره الدوري المنشور في الخامس من سبتمبر الجاري، أشار المصرف المركزي إلى أن قطاع الاتصالات لم يقم بتوريد أية إيرادات خلال شهر أغسطس، في حين استمر تدني إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وتدني إيرادات الضرائب، حيث لم يورد خلال شهر أغسطس إلا مبلغ 18 مليون دينار فقط، من بين المبلغ الإجمالي المورَّد منذ بداية العام، البالغ 715 مليون دينار.

ولفت التقرير إلى استمرار تدني إيرادات الجمارك خلال الفترة المشار إليها، حيث أفادت وزارة المالية بأن بعض المنافذ والجهات لم تقم بتوريد الجمارك إلى حساب الوزارة، وجرى توريد مبلغ 25 مليون دينار فقط خلال شهر أغسطس، وهو ما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع المُورَّدة خلال الفترة نفسها.

لقاء الدبيبة مع الكبير في المصرف المركزي بطرابلس، 14 سبتمبر 2022، (مصرف ليبيا المركزي)
لقاء الدبيبة مع الكبير في المصرف المركزي بطرابلس، 14 سبتمبر 2022، (مصرف ليبيا المركزي)
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