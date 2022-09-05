«المركزي»: قطاع الاتصالات لم يورد أي مبالغ خلال أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، إن قطاع الاتصالات لم يقم بتوريد أية إيرادات خلال شهر أغسطس، في حين استمر تدني إيرادات السوق المحلية من المشتقات النفطية، حيث جرى توريد مبلغ 25 مليون دينار فقط خلال الشهر المنقضي.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أغسطس المنقضي، نشره المصرف المركزي عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

«المركزي»: جهاز الإمداد الطبي لا يفصح عن البيانات

وأشار المصرف إلى استمرار جهاز الإمداد الطبي في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية المُورَّدة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها.

ولفت «المركزي» إلى استمرار تدني إيرادات الضرائب خلال تلك الفترة، حيث لم يورد خلال شهر أغسطس إلا مبلغ 18 مليون دينار فقط، من بين المبلغ الإجمالي المورَّد منذ بداية العام، البالغ 715 مليون دينار.

- «المركزي» يعلن إجمالي الإيرادات والنفقات منذ بداية العام الجاري

- «المركزي»: صرف 15.2 مليار دينار استثنائية لمؤسسة النفط خلال العام الجاري

«المركزي»: تدني إيرادات الجمارك

وأكد المصرف أيضًا استمرار تدني إيرادات الجمارك خلال الفترة المشار إليها، حيث أفادت وزارة المالية بأن بعض المنافذ والجهات لم تقم بتوريد الجمارك إلى حساب الوزارة، وجرى توريد مبلغ 25 مليون دينار فقط خلال شهر أغسطس، وهو ما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة والسلع المُورَّدة خلال الفترة نفسها.

وأعلن «المركزي» أن إجمالي الإيرادات عامة بلغ 78.3 مليار دينار خلال الأشهر الثامنة الأولى من العام 2022، مقابل إنفاق 57 مليار دينار خلال الفترة نفسها.