جهاز الإسعاف: لا إصابات حرجة أو وفيات جراء انفجار محطة وقود سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ عدم وجود أي إصابات حرجة أو وفيات، جراء انفجار وقع بمحطة وقود بالطريق الزراعي الجديد قرب حي الحساونة بمدينة سبها.

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن عدد الإصابات وصل إلى 17 حالة، جرى تحويلهم إلى مركز سبها الطبي ومصحة سبها الدولية ومصحة أسيل الغد.

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إصابة مسؤول بالإسعاف أثناء إنقاذ المصابين

وأشار الجهاز إلى إصابة مدير مكتب إسعاف مطار سبها إبراهيم محمد عبد الجليل بحروق أثناء تواجده لإنقاذ المصابين.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إن نائب رئيس الوزراء - وزير الصحة رمضان بوجناح باشر متابعة تطورات الانفجار، وجهود تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقاطع مصورة، تظهر تصاعد ألسنة النيران والدخان من موقع انفجار محطة الوقود في مدينة سبها.