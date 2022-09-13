المشري يبحث مع السفير الألماني مخرجات محادثات برلين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أهم المستجدات في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى ما خلصت إليه محادثات برلين بشأن ليبيا التي عُقِدت نهاية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بمقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، وفق بيان مقتضب صادر عن مجلس الدولة.

وأشار البيان إلى تأكيد اللقاء «ضرورة إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، والتسريع بإجراء الانتخابات وتذليل العقبات التي تحول دون إجرائها».

يأتي هذا في ظل حالة انسداد سياسي تعيشها ليبيا، على خلفية صراع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع غياب الحديث عن خطة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي.

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اجتماع برلين حول ليبيا

وانعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثلي الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع في كل من تونس واسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، السبت، عبر حسابه على «تويتر» إن «حضور وزيرة الخارجية الألمانية ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عملية برلين يؤكد دعم ألمانيا لليبيا لاستئناف العملية السياسية والانتخابية».

لقاء المشري في طرابلس مع السفير الألماني، 13 سبتمبر 2022. (مجلس الدولة)

لقاء المشري في طرابلس مع السفير الألماني، 13 سبتمبر 2022. (مجلس الدولة)