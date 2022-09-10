المبعوث الألماني يعلق على اجتماع برلين بشأن الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

علق المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، اليوم السبت، على اجتماع برلين الذي عُقِد يومي الخميس والجمعة بشأن الأزمة الليبية.

وقال، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «حضور وزيرة الخارجية الألمانية ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عملية برلين يؤكد دعم ألمانيا لليبيا لاستئناف العملية السياسية والانتخابية».

وانعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

نتائج اجتماع برلين

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثلي الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع في كل من تونس واسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.