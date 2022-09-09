المبعوث الإيطالي: جددنا في برلين التأكيد على دعم مسار شامل للانتخابات في ليبيا بأسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، أن المشاركين في اجتماع برلين بشأن ليبيا الذي عُقد على مدى يومين جددوا التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

واستضافت العاصمة الألمانية يومي الخميس والجمعة اجتماعا بشأن ليبيا ضم كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، والمبعوثين الخاصين وممثلين عن حكومات كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية.

التزام مشترك بدعم مسار شامل للانتخابات

وغرد أورلاندو عبر حسابه مساء الجمعة قائلا: «في لقاء مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر وتركيا في برلين اليوم، أكدنا مجددا التزامنا المشترك بدعم مسار شامل للانتخابات في أسرع وقت ممكن باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا، ورفضنا عدم الاستقرار والإجراءات أحادية الجانب».

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وأضاف المبعوث الإيطالي في تغريدة ثانية أن المشاركين في اجتماع برلين يتطلعون «إلى العمل بشكل وثيق مع الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي لدعم خارطة طريق ليبية تؤدي إلى وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها».

دعم أميركي لخارطة طريق ليبية نحو الانتخابات

وقبل أورلاندو، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن «الولايات المتحدة تنضم إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة» وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية على «تويتر».

المشاركون في اجتماع برلين

وانطلق اجتماع برلين مساء أمس الخميس، في العاصمة الألمانية بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثل الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع على في كل من تونس وإسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.