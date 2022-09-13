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المسار الدستوري والانتخابات في مشاورات عقيلة مع المبعوث الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 03:18 مساء
المسار الدستوري والانتخابات في مشاورات عقيلة مع المبعوث الفرنسي
لقاء عقيلة مع المبعوث الفرنسي، 13 سبتمبر 2022. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
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بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، المسار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المركز الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان مقتضب إن اللقاء تطرق إلى «عدد من الملفات».

بدورها، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن المبعوث الفرنسي أكد أولوية سيادة ليبيا، وأهمية استكمال القاعدة الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية «سريعًا» وفق رغبة الليبيين.

عقيلة يدعو لجلسة رسمية لـ«النواب» الخميس
دعا عقيلة صالح، أمس الإثنين، أعضاء المجلس إلى حضور «جلسة رسمية» في مدينة بنغازي الخميس المقبل 15 سبتمبر الجاري، وفق نص الدعوة التي نشرها الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

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وتأتي هذه الجلسة عقب زيارة عقيلة الدوحة، التي امتدت ثلاثة أيام التقى خلالها كلًا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الشورى، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. واستعرض صالح مع المسؤولين في قطر خلال الزيارة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا وسُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المبعوث الفرنسي يلتقي حفتر
وقبل يومين، التقى قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير. وضم اللقاء الذي عُقِد في مكتب حفتر ببنغازي، سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، وفق بيان للقيادة العامة.

والأربعاء الماضي، التقى سولير مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث أكد أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «سريعًا» في ليبيا ووفقًا لتطلعات الليبيين، مشددًا على دعم بلاده الحوار القائم بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق بيان مقتضب صادر عن السفارة الفرنسية لدى ليبيا.

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