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حفتر يستقبل المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 12:06 مساء
حفتر يستقبل المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير
حفتر مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية. 11 سبتمبر 2022. (القيادة العامة)
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التقى قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير.

وضم اللقاء الذي عقد في مكتب حفتر ببنغازي، سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، وفق بيان للقيادة العامة اليوم.

مناورة بالذخيرة الحية
والأربعاء، حضر حفتر، مناورة عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية بين اللواء «106» مجحفل واللواء «طارق بن زياد المعزز» تحاكي طرد «إرهابيين» والقضاء عليهم بعد تمكنهم من التسلل إلى البلاد واحتلالهم مدينتين ليبيتين.

- حفتر يحضر مناورة بالذخيرة الحية تحاكي تحرير مدينتين من إرهابيين (صور)

وشارك في المناورة من اللواءين كتيبتا مشاة مدعومتان بسرايا دبابات ومدفعية ميدان وصاروخية و«هاون»، فضلًا عن فصائل استطلاع ومخابرة وشؤون إدارية ونقطة طبية وقوات خاصة بحرية وإنزال مظلي.

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