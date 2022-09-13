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الخارجية تعلن تواصلها مع تشاد لإطلاق 4 ليبيين محتجزين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 01:32 مساء
الخارجية تعلن تواصلها مع تشاد لإطلاق 4 ليبيين محتجزين
شعار وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تواصلها مع الجانب التشادي، على أعلى المستويات، لإطلاق أربعة شباب ليبيين احتجزوا هناك.

وقالت إنها تابعت واقعة احتجازهم من قبل السلطات التشادية بعدما ضلوا طريقهم في الصحراء إلى داخل الأراضي التشادية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وشكلت الوزارة خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لضمان الإفراج عن الشباب وإعادتهم إلى وطنهم، كما وجهت السفارة الليبية والقنصليات العاملة في تشاد لزيارتهم والاطمئنان على سلامتهم، وتقديم الخدمات القنصلية لهم.

ولفت البيان إلى أن سفارة تشاد في طرابلس أكدت قرب الإفراج عنهم، مشيرا إلى استعداد الخارجية لبحث الحد من وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلا مع الجانب التشادي، وبحث أيضا القضايا المتعلقة بضبط وأمن الحدود المشتركة.

الخارجية التشادية: الليبيون قبض عليهم خلال عملية صيد غير مشروع
وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التشادية اعتقال الليبيين الأربعة في محافظة مردي بمنطقة شرق إنيدي الأسبوع الماضي، وبحوزتهم أسلحة نارية استخدموها «في عملية صيد غير مشروع، وأسندت القضية إلى العدالة».

- تشاد: اعتقال 4 ليبيين عبرو الحدود بشكل غير قانوني
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واتهمت الوزارة «الكتيبة 116» التابعة لقوات القيادة العامة بالقيام بـ«اعتقالات جماعية وتعسفية للتشاديين الأبرياء الذين يعيشون في ليبيا، خاصة في مدينة أجدابيا»، داعية السلطات الليبية المختصة إلى «الحفاظ على السلامة البدنية للتشاديين المعتقلين، وحمايتهم من أي معاملة مهينة وغير إنسانية».

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