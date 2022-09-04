الزادمة يدعو عمداء بلديات الجنوب إلى التواصل مع ديوان الحكومة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

دعا نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم معتوق الزادمة، كل عمداء بلديات المنطقة الجنوبية إلى سرعة التواصل والتنسيق مع ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها، مطالبًا إياهم بضرورة «إيداع المختنقات الخاصة بكل بلدية لدى إدارة المشروعات والشؤون الفنية بالديوان لدراستها وتوفير المخصصات المالية اللازمة لحلها في أسرع وقت» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاءت دعوة الزادمة خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزراء الاستثمار علي السعيدي، والبيئة محمد عبدالحفيظ، والتعليم جمعة اجديد، والصناعة والمعادن امحمد السعيدي والسياحة والآثار علي قلمة.

باشاغا يأمر وزراء حكومته بمباشرة أعمالهم

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة عمل الحكومة المكلفة من مجلس النواب، ونقل تعليمات رئيسها فتحي باشاغا إلى الوزراء «بشأن مباشرة الحكومة لأعمالها والبدء فعليًا في إصدار كل القرارات والإجراءات المنظمة لعملها».

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وشدد الزادمة خلال اللقاء على أهمية استكمال تأسيس دواوين الوزارات بالمنطقة الجنوبية، وإصدار القرارات اللازمة بالخصوص وتوفير المخصصات الضرورية لبدء أعمالها، وحل المختنقات الطارئة بالمنطقة الجنوبية من خلال لجنة الأزمة التابعة للحكومة.

باشاغا يخصص 50 مليون دينار للصرف على مختنقات بلديات الجنوب

ومطلع الشهر الماضي، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تخصيص 50 مليون دينار للصرف على المختنقات الطارئة والمستعجلة ببلديات الجنوب، وذلك «خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لسنة 2022» وفق نص المادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2022 الذي نشرته منصات الحكومة على «فيسبوك» يوم 4 أغسطس.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم معتوق الزادمة وعضوية كل من وزير الحكم المحلي ووزير الشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

ويوم 8 أغسطس، طالبت اللجنة المالية الخاصة بالمختنقات الطارئة والمستعجلة للمنطقة الجنوبية المشكلة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، من بلديات المنطقة الجنوبية ضرورة موافاتها بالمختنقات العاجلة، بعدما ناقشت خلال اجتماع عقد في بنغازي، أهم المختنقات التي تعانيها مناطق الجنوب.

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم معتوق الزادمة خلال اجتماع مع عدد من وزراء الحكومة في بنغازي، الأحد 4 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)