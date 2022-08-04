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باشاغا يخصص 50 مليون دينار للصرف على مختنقات بلديات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 09:18 مساء
باشاغا يخصص 50 مليون دينار للصرف على مختنقات بلديات الجنوب
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تخصيص 50 مليون دينار للصرف على المختنقات الطارئة والمستعجلة ببلديات الجنوب، وذلك «خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لسنة 2022» وفق نص المادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2022 الذي نشرته منصات الحكومة على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس.

ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم معتوق الزادمة وعضوية كل من وزير الحكم المحلي ووزير الشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

مهام اللجنة المكلفة بالصرف لبلديات الجنوب
وأسندت المادة الثالثة من القرار للجنة مهمة «إقرار المصروفات المستحقة الدفع وفق الغرض منه، وذلك بموجب محضر تعتمده بالخصوص حسب الآليات المتبعة في هذا الشأن»، على أن «يقوم المراقب المالي بتنفيذ كافة الإجراءات المالية وإعداد أذونات الصرف وباقي الدورة المستندية اللازمة لعملية الصرف، وذلك وفقا للاختصاصات المقررة للمراقبين الماليين بمقتضى النظم والتشريعات النافذة».

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وألزمت المادة الثالثة اللجنة المشكلة بضرورة «موافاة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمالية بتقرير أسبوعي عن الموقف المالي معززا بمحاضر اعتماد المصروفات» ومنحت «لوزير التخطيط المالية في جميع الأحول إيقاف الصرف وتجميده، أو ترجيع الرصيد المتبقي، وذلم كله وفقا للظروف التي يقدرها حسب اختصاصاته المخول بها قانونا».

كما نصت المادة الرابعة من القرار على أن «يفتح حساب مصرفي يودع فيه المبلغ المخصص في المادة (2) ويفقل بمجرد انتهاء الغرض الذي فتح من لأجله، ويخول بالتوقيع على الحساب من المراقب المالي كطرف أول ورئيس اللجنة أو من يفوضه في هذا الشأن كطرف ثاني».

ومنحت المادة الخامسة من القرار اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار أحقية الاستعانة بمن ترى لزوما له في سبيل انجاز مهمتها المكلفة بها».

لجنة للتحقيق في أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية
واستبق باشاغا هذا القرار، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة، سالم معتوق الزادمة،‏ للتقصي والتحقيق في أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية، وذلك بعد يومين ماحدثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين فجر الإثنين الماضي.

وتضم لجنة التحقيق التي شكلها باشاغا، وفق القرار رقم (19) لسنة 2022 في عضويتها كل من، وزير الشؤون الاجتماعية، ومدير إدارة عمليات المنطقة الجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط، ومدير مديرية أمن سبها، ومندوب عن جهاز الحرس البلدي، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، وممثل عن اللواء طارق بن زيادة معزز، وممثل عن اللواء 128 معزز.

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