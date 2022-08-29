الزادمة يبحث مع هوفن النهوض بقطاع الصحة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة، مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوفن، صباح اليوم الإثنين.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي، ملف الصحة في المنطقة الجنوبية، وآلية النهوض بالقطاع الصحي بالتعاون مع المنظمة.

نشاط لمنظمة الصحة العالمية في توزيع أدوية بالجنوب

وأطلعت المسؤولة الأممية الزادمة على نشاط منظمة الصحة العالمية في المنطقة الجنوبية خلال الثلاث سنوات الماضية، من خلال تنفيذ برامج تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، وكذلك آلية توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ومد المنطقة الجنوبية بغرفة عمليات للطواري.

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تدريب 500 عنصر طبي

وأكدت هوفن استعداد المنظمة لتقديم مزيد الدعم وبشكل خاص للمنطقة الجنوبية، مشيرة إلى استهداف أكثر من 500 عنصر طبي ببرامج التدريب بالجنوب.

ورحب الزادمة بعمل منظمة الصحة العالمية في مدن وقرى فزان، مشيرًا إلى استعداد حكومة باشاغا لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لضمان وصول المساعدات الطبية للمواطن في المنطقة الجنوبية.

مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوفن خلال لقائها مسؤولين بحكومة باشاغا، 29 أغسطس 2022. (الإنترنت)

مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوفن خلال لقائها مسؤولين بحكومة باشاغا، 29 أغسطس 2022. (الإنترنت)

سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة باشاغا خلال لقائه مع هوفن، 29 أغسطس 2022. (الإنترنت)

جانب من لقاء مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوفن مع مسؤولين بحكومة باشاغا، 29 أغسطس 2022. (الإنترنت)