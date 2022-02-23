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أبوجناح يدعو إلى الاستفادة من الخبرات التركية في تحسين الخدمات الطبية بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 02:47 مساء
أبوجناح يدعو إلى الاستفادة من الخبرات التركية في تحسين الخدمات الطبية بالجنوب
لقاء أبوجناح مع وفد وزارة الصحة التركية، 23 فبراير 2022، (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)
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دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح إلى الاستفادة من الخبرات التركية في مجال الصحة لتحسين الخدمات الطبية بالمراكز التخصصية والمستشفيات العامة في الجنوب.

جاء ذلك خلال لقائه الأربعاء، وفدًا من وزارة الصحة التركية؛ لمتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة بالبلدين، في أغسطس العام 2021، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع فيسبوك.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين، يضطلع الطرف التركي بأنشطة في نطاق المساعدات الإنسانية في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، خاصة تطوير خدمات الرعاية الصحية المحددة في إطار التعاون، ومكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

كما يتولى الطرف التركي إدارة وتشغيل المستشفيات المحددة بشكل مشترك، ويلتزم الطرفان بالامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا، بما فيها تلك المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الطبية.

ويدعم الطرف التركي بموجب الحقوق والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين، توفير الأجهزة الطبية والمستهلكات والأدوية اللازمة لتشغيل المستشفى، كما سيقدم الدعم الفني لصيانة وإصلاح الأجهزة الطبية التي يستخدمها.

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