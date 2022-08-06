بوجناح: 21 حالة من مصابي حادث بنت بية غادروا إلى 4 دول للعلاج

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح إن عدد الحالات التي أُرسلت إلى كل من تركيا وإيطاليا وتونس وإسبانيا من مصابي حادث بنت بية بلغ 21 حالة.

وأضاف بوجناح، في تصريحات نقلتها صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أن الدفعة الخامسة والأخيرة، التي تضم 4 حالات سافرت إلى إيطاليا اليوم السبت.

حالات مستشفى الحروق بطرابلس ليست حرجة

وأشار إلى أن «الإصابات التي لازالت داخل مستشفى الحروق والتجميل طرابلس ليست حرجة، وأنها تتلقى العلاج اللازم»، مؤكدًا متابعة أوضاع جميع الحالات التي تتلقى العلاج في الخارج بشكل مستمر، مع توفير جميع الاحتياجات لهم، مشيرًا إلى أن علاج الجميع يتم على نفقة الدولة.

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بوجناح: العمل فورا على علاج أزمات الجنوب

وقال وزير الصحة المكلف إنه جرى العمل بشكل فوري على معالجة الأزمات والمختنقات التي يعانيها الجنوب وتقديم المفسدين للعدالة لمحاسبتهم

وصباح الإثنين الماضي وقع حادث بنت بية، الذي شهد تدافع مواطنين من أجل الحصول على الوقود، ما أدى إلى تسع حالات وفاة، وإصابة نحو 70 آخرين.