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بوجناح: 21 حالة من مصابي حادث بنت بية غادروا إلى 4 دول للعلاج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 06:13 مساء
بوجناح: 21 حالة من مصابي حادث بنت بية غادروا إلى 4 دول للعلاج
علاج أحد مصابي حادث بنت بيه في مستشفى بتركيا، 5 أغسطس 2022، (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
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قال وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح إن عدد الحالات التي أُرسلت إلى كل من تركيا وإيطاليا وتونس وإسبانيا من مصابي حادث بنت بية بلغ 21 حالة.

وأضاف بوجناح، في تصريحات نقلتها صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت، أن الدفعة الخامسة والأخيرة، التي تضم 4 حالات سافرت إلى إيطاليا اليوم السبت.

حالات مستشفى الحروق بطرابلس ليست حرجة
وأشار إلى أن «الإصابات التي لازالت داخل مستشفى الحروق والتجميل طرابلس ليست حرجة، وأنها تتلقى العلاج اللازم»، مؤكدًا متابعة أوضاع جميع الحالات التي تتلقى العلاج في الخارج بشكل مستمر، مع توفير جميع الاحتياجات لهم، مشيرًا إلى أن علاج الجميع يتم على نفقة الدولة.

- إرسال 4 مصابين في حادث بنت بية إلى إيطاليا للعلاج
- وصول 6 مصابين في «حادث بنت بية» إلى تركيا لتلقي العلاج
- وفد من السفارة الليبية بالقاهرة يتفقد مصابي «حادث بنت بية» في مستشفى الحلمية العسكري

بوجناح: العمل فورا على علاج أزمات الجنوب
وقال وزير الصحة المكلف إنه جرى العمل بشكل فوري على معالجة الأزمات والمختنقات التي يعانيها الجنوب وتقديم المفسدين للعدالة لمحاسبتهم

وصباح الإثنين الماضي وقع حادث بنت بية، الذي شهد تدافع مواطنين من أجل الحصول على الوقود، ما أدى إلى تسع حالات وفاة، وإصابة نحو 70 آخرين.

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