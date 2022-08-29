«صحة الوحدة»: الاستفادة من تجربة بنغلاديش في تشغيل مستشفيات الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، مع سفير دولة بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان، اليوم الإثنين، لمناقشة «تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في الجانب الصحي».

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الطرفين بحثا إمكانية الاستفادة من خبرات العناصر الطبية والطبية المساعدة البنغالية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بمناطق ومدن الجنوب، فضلًا عن تبادل الخبرات بين المراكز الطبية في البلدين.

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استعداد بنغلاديشي للتعاون مع ليبيا في الصناعات الدوائية

وأبدى السفير البنغلاديشي استعداد بلاده التعاون في مجال الصناعات الدوائية، عن طريق الشركات الدولية المصنعة التي تتخذ من دولة بنغلاديش مقرًا رئيسيًا لها بسبب رخص العمالة.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الوزارة لزيارة المصانع المختصة بالصناعات الدوائية في دولة بنغلاديش، فضلًا عن عقد اجتماعات مع مسؤولي الصحة بالبلدين لبحث التعاون وتبادل الخبرات.