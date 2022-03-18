Atwasat

أبو جناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 مارس 2022, 08:36 مساء
أبو جناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في تركيا
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية في تركيا, (وزارة الصحة)
alwasat radio

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية بمدينة إسطنبول التركية، الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في تركيا.

حضر اللقاء، السفير الليبي في تركيا مصطفى القليب، والقنصل العام صلاح الكاسح، وأعضاء اللجنة المكلفة بتسديد مستحقات المستشفيات التركية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وقدمت اللجنة المشكلة تقريرًا عن أعمالها، كما طرحت الآلية المتبعة لتقديم تقارير التدقيق في المطالبات المالية المستحقة على الدولة الليبية، كما تباحث المجتمعون حول آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، بشأن التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر.

- «الصحة» تبحث التعاقد مع مركز الطب العالمي في مصر لعلاج مرضى الأورام

من جانب آخر، أكد الوزير ضرورة التنسيق مع المستشفيات قبل إحالة المرضى، وتحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية، مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج.

وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية، ونقل المعرفة وربط المهارات من خلال التدريب والتدريب المصاحب، المتمثل في إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن تم متابعته في ليبيا.

وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية في تركيا, (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية في تركيا, (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية في تركيا, (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية في تركيا, (وزارة الصحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد ...
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية

الحويج يطالب بإعادة النظر في سعر الصرف ودعم بعض السلع الأساسية
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية

أرسطو والشجاعة.. والمقاومة الأوكرانية
تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (2)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
غوتيريس يعرب لباشاغا عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا
غوتيريس يعرب لباشاغا عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي ...
وصول قافلة محملة بنزين إلى سرت قادمة من مستودع رأس المنقار
وصول قافلة محملة بنزين إلى سرت قادمة من مستودع رأس المنقار
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس وبنغازي دون تأخير
وليامز تجدد الدعوة إلى استئناف الرحلات الجوية المدنية بين طرابلس ...
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة شمالا مع سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة شمالا مع سقوط أمطار خلال اليومين ...
سقوط برجي كهرباء ضغط عالٍ في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»
سقوط برجي كهرباء ضغط عالٍ في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
المزيد
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق الرابط بين مرادة وزلة
مؤسسة النفط تكلف شركة محلية لإزالة الرمال من على الطريق ......
أبو جناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في تركيا
أبو جناح يبحث الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى ......
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه بـ«التحقق من ملابسات الواقعة»
اختفاء طالبة ابتدائية بحي الأندلس.. ووزير التعليم يوجه ......
سقوط برجي كهرباء ضغط عالٍ في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»
سقوط برجي كهرباء ضغط عالٍ في على خط «جروثة 64 - قمينس 65»...
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة شمالا مع سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة شمالا مع سقوط أمطار خلال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط