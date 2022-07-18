أبو جناح يبحث مع السفير يلماز إرسال فرق طبية تركية لتشغيل المستشفيات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

نافش نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز مسألة إرسال فرق طبية تركية لتشغيل عدد من المستشفيات الليبية.

تعاون ليبي-تركي في المجال الطبي

واستقبل أبوجناح السفير التركي في طرابلس، ظهر اليوم الإثنين للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشأن الصحي، وفق بيان لوزارة الصحة.

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وقال البيان إن السفير يلماز أكد «حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين، وعلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتعاون المستمر والدائم في شتى المجالات بما فيها المتعلقة بالجانب الصحي».

أبو جناح في اجتماعه مع السفير التركي كنعان يلماز، طرابلس، 18 يوليو 2022. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)