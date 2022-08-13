«الصليب الأحمر» يناقش التحديات الصحية في ليبيا مع أبوجناح

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا جان نيكولا مارتي مع وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح لمناقشة التحديات الصحية في البلاد.

والأربعاء الماضي، التقى مارتي بالنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس لجنة الشؤون الإنسانية بالجيش الليبي العقيد حاتم الكاديكي؛ لبحث ملف الأشخاص المفقودين والوصول إلى أماكن الاحتجاز، بجانب طرق عمل اللجنة الدولية في هذا الصدد.

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وتشدد اللجنة على ضرورة حل الشواغل الإنسانية المتعلقة بالمفقودين واحترام جميع حاملي الأسلحة للقانون الدولي الإنساني.