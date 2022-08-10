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اللافي يشدد على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة «الصليب الأحمر» في ملفات المفقودين والمحتجزين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 05:25 مساء
اللافي يشدد على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة «الصليب الأحمر» في ملفات المفقودين والمحتجزين
اجتماع اللافي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في ليبيا، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
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شدد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على ضرورة استمرار التعاون بين لجنة الشؤون الإنسانية بالجيش الليبي وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص ملفي المفقودين والمحتجزين، وذلك «لتذليل الصعاب التي تواجهها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية»، مؤكدًا «استمرار دعم المجلس الرئاسي لعملها الإنساني».

جاء ذلك خلال اجتماع اللافي، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، حاتم الكاديكي، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، جون نيكولا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي أشاد خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، في ملف المفقودين والمحتجزين، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخصوص.

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تحديات بعثة الصليب الأحمر ليبيا
وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدم للافي خلال الاجتماع «إحاطة حول عمل اللجنة في عديد الملفات، لا سيما ملف المحتجزين، والمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، وإغاثة النازحين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطلع اللافي كذلك على الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البعثة، مثمنًا دور اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، في حلحلة ملف المفقودين والمحتجزين، كما أشاد باهتمام المجلس الرئاسي بملف المفقودين والمحتجزين، باعتباره إحدى دعائم مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

اجتماع اللافي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في ليبيا، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
اجتماع اللافي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في ليبيا، الأربعاء 10 أغسطس 2022. (المجلس الرئاسي)
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