الصليب الأحمر: دعم 3000 أسرة ليبية لسداد إيجارات المنازل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا توزيع مساعدات نقدية لدعم 3000 أسرة ليبية لسداد إيجار 4 أشهر.

وأشار الصليب الأحمر، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «الأسر المستفيدة من الدعم في زليتن ومصراتة والخمس». وحسب التغريدة فقد «استفاد 50 ألف نازح داخلي في جميع أنحاء ليبيا من المساعدات».