الصليب الأحمر: دعم 3000 أسرة ليبية لسداد إيجارات المنازل...

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا توزيع مساعدات نقدية لدعم 3000 أسرة ليبية لسداد إيجار 4 أشهر.
وأشار الصليب الأحمر، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «الأسر المستفيدة من الدعم في زليتن ومصراتة والخمس». وحسب التغريدة فقد «استفاد 50 ألف نازح داخلي في جميع أنحاء ليبيا من المساعدات».
شهادة سيدة ليبية من زليتن
ونقلت التغريدة عن سيدة ليبية في زليتن القول: «لقد تنقلت بين 11 منزلاً خلال 6 سنوات هربًا من الصراع لدفع الإيجار». وأضافت إنه «كان عليها أن تبيع أغلى ممتلكاتها»، موضحة «استنفدت الإيجارات المرتفعة أموال الآلاف من النازحين، والأكثر من ذلك بالنسبة لأولئك الذين فقدوا مصدر دخلهم».
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