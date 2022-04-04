اللافي يناقش ملف المحتجزين والمفقودين مع رئيس بعثة «الصليب الأحمر»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ملف المحتجزين والمفقودين والجثامين مجهولة الهوية وإغاثة النازحين، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا جون نيكولا مارتي.

وعُقد اجتماع، صباح اليوم الإثنين، بين الطرفين في ديوان المجلس الرئاسي بحضور منسقة قسم الحماية باللجنة لينا ملنر، ورئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع حاتم الكاديكي.

إحاطة من رئيس بعثة «الصليب الأحمر» حول عمل اللجنة في ليبيا

وقدم رئيس البعثة إحاطة حول عمل اللجنة في عديد الملفات الخاصة بالنازحين والمفقودين والمحتجزين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب.

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وأثنى اللافي بدوره على الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب في هذا الملف الشائك، معتبرا أن ما تقوم به سيسهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وشدد على ضرورة معرفة مصير المحتجزين، وهوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، في كل مناطق ليبيا ومنها ملف مقابر ترهونة الجماعية، مشيرًا إلى دعم المجلس الرئاسي لعمل اللجنة الإنساني حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها.

اللافي في لقائه مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 4 أبريل 2022. (المجلس الرئاسي)