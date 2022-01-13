الصومال تشيد بإعادة عدد من مواطنيها المحتجزين بمراكز الإيواء في ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أشادت الصومال بإطلاق سراح عدد من مواطنيها المحتجزين بمراكز الإيواء في ليبيا وعودتهم إلى ديارهم، والذي جاء تتويجا للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك على لسان الرئيس الصومالي، محمد عبدالله محمد، خلال اتصال هاتفي أجراه، الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الرئيس الصومالي عبر للمنفي عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظروف آمنة ومستقرة حتى يعود لليبيا دورها المحوري الإقليمي والدولي.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الرئيس الصومالي أكد للمنفي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ورفع التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء.

من ناحيته، أكد المنفي عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين في جميع المجالات.