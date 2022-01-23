تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، تحرير عدد من العمالة الوافدة من بنغلاديش كانوا محتجزين في أحد المنازل بمنطقة بوعطني من قبل عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة بوعطني بالتعاون مع فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمدينة.

وأوضحت المديرية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن العمال البنغال أفادوا خلال الاستدلال معهم أن أشخاصًا من الجنسية البنغالية «هم من قاموا باحتجازهم وطلب فدية من ذويهم تقدر بـ1500 دولار للفرد الواحد كي يتم إطلاق سراحهم».

- «أمن بنغازي»: تحرير 17 مخطوفا من قبضة تشكيل عصابي

وأضافت أن العمال البنغال كانوا محتجزين «داخل منزل بمنطقة بوعطني يخص مواطنًا يُدعى (ف.ع.م.) من مواليد 1975»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العمال المطلق سراحهم وإحالتهم الى جهات الاختصاص، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن المدعو (ف.ع.م) صاحب المنزل وأشخاص من الجنسية البنغالية.

وأشارت المديرية إلى أنها شكلت غرفة عمل جمعت مركز شرطة بوعطني برئاسة العقيد أحمد النعاس وجهاز مكافحة الجرة غير الشرعية فرع بنغازي برئاسة العقيد أشرف هويدي إثر ورود معلومات عن احتجاز العمال البنغال للقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات قبل مداهمة المنزل الذي كان يجري فيه احتجازهم.

العمالة الوافدة من بنغلاديش التي جرى تحريرهم من منزل كانوا محتجزين فيه بمنطقة بوعطني في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)