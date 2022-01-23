Atwasat

تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يناير 2022, 08:59 مساء
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي
العمالة الوافدة من بنغلاديش التي جرى تحريرهم من منزل كانوا محتجزين فيه بمنطقة بوعطني في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، تحرير عدد من العمالة الوافدة من بنغلاديش كانوا محتجزين في أحد المنازل بمنطقة بوعطني من قبل عناصر الأمن التابعين لمركز شرطة بوعطني بالتعاون مع فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمدينة.

وأوضحت المديرية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن العمال البنغال أفادوا خلال الاستدلال معهم أن أشخاصًا من الجنسية البنغالية «هم من قاموا باحتجازهم وطلب فدية من ذويهم تقدر بـ1500 دولار للفرد الواحد كي يتم إطلاق سراحهم».

- «أمن بنغازي»: تحرير 17 مخطوفا من قبضة تشكيل عصابي

وأضافت أن العمال البنغال كانوا محتجزين «داخل منزل بمنطقة بوعطني يخص مواطنًا يُدعى (ف.ع.م.) من مواليد 1975»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العمال المطلق سراحهم وإحالتهم الى جهات الاختصاص، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن المدعو (ف.ع.م) صاحب المنزل وأشخاص من الجنسية البنغالية.

وأشارت المديرية إلى أنها شكلت غرفة عمل جمعت مركز شرطة بوعطني برئاسة العقيد أحمد النعاس وجهاز مكافحة الجرة غير الشرعية فرع بنغازي برئاسة العقيد أشرف هويدي إثر ورود معلومات عن احتجاز العمال البنغال للقيام بعمليات التحري وجمع المعلومات قبل مداهمة المنزل الذي كان يجري فيه احتجازهم.

العمالة الوافدة من بنغلاديش التي جرى تحريرهم من منزل كانوا محتجزين فيه بمنطقة بوعطني في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
العمالة الوافدة من بنغلاديش التي جرى تحريرهم من منزل كانوا محتجزين فيه بمنطقة بوعطني في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس

هنا ليبيا - اليوم الثقافي بالمدينة القديمة بطرابلس
كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»

كاركاتير حليم - الفقراء و«أصحاب الفخامة»
الأمم الأفريقية تنطلق في الأدوار الإقصائية بمواجهتي تونس أمام نيجيريا وبوركينا فاسو مع الغابون

الأمم الأفريقية تنطلق في الأدوار الإقصائية بمواجهتي تونس أمام نيجيريا وبوركينا ...
«فرانس برس»: النائب السابق في البرلمان الأوكراني يفغيني موراييف المقرب من روسيا يقول إن كييف بحاجة إلى قيادة جديدة

«فرانس برس»: النائب السابق في البرلمان الأوكراني يفغيني موراييف المقرب من روسيا ...
«فرانس برس»: النائب السابق في البرلمان الأوكراني يفغيني موراييف المقرب من روسيا يقول إن كييف بحاجة إلى قيادة جديدة

«فرانس برس»: النائب السابق في البرلمان الأوكراني يفغيني موراييف المقرب من روسيا ...
180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام

180 هدفا في ذهاب الدوري الليبي الممتاز.. و«بوابة الوسط» تستعرض الأرقام
رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»

رئيسة وزراء نيوزيلندا ترجئ زفافها بسبب «كوفيد»
كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟

كيف تكتشف الإصابة بـ«أوميكرون» دون اختبارات؟
أحد الناجين من الهجوم على سجن صعدة باليمن يروي قصة نجاته

أحد الناجين من الهجوم على سجن صعدة باليمن يروي قصة نجاته
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية

تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»

موجة ذعر في «وول ستريت» بعد تراجع مؤشر «ناسداك»
روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي

روسيا تسجل عدد إصابات قياسيا بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي
«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات

«حراك الوادي» يطالب بصيانة طريق أوباري - سبها - غات
مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم

مواجهات نارية في المرحلة الإقصائية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم
دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي

دارنس يتعاقد مع المدرب التونسي أنيس العيساوي
انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي

انتهت عبر «WTV».. النصر 0 - 1 الأهلي بنغازي
مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض

مسؤول عسكري: الجيش الإثيوبي يعتزم «إبادة» القوات في تيغراي.. ولن نتفاوض
الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة

الأصفر يرصد «ركلة جزاء» حصل عليها الليبيون في رواية جديدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يلتقي عضوي مجلس النواب عن طبرق
الدبيبة يلتقي عضوي مجلس النواب عن طبرق
الدبيبة يطالب بالدستور قبل الانتخابات.. ويؤكد: «الشرعية للشعب وحده»
الدبيبة يطالب بالدستور قبل الانتخابات.. ويؤكد: «الشرعية للشعب ...
القبض على سارق محل مجوهرات في جالو
القبض على سارق محل مجوهرات في جالو
لمخالفته قواعد البناء.. إزالة مستودع لتخزين السجاد بمنطقة عين زارة
لمخالفته قواعد البناء.. إزالة مستودع لتخزين السجاد بمنطقة عين ...
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
المزيد
وليامز تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين
وليامز تطلع مجلس الأمن على تطورات الأوضاع في ليبيا الإثنين...
الأمم المتحدة توفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي
الأمم المتحدة توفر وجبات مدرسية لـ7 آلاف طفل في بنغازي...
«الأرصاد»: برد وأمطار على شمال ليبيا وثلوج على الجبل الأخضر
«الأرصاد»: برد وأمطار على شمال ليبيا وثلوج على الجبل الأخضر...
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في بنغازي
تحرير عمال وافدين من بنغلاديش كانوا محتجزين بمنطقة بوعطني في......
لمخالفته قواعد البناء.. إزالة مستودع لتخزين السجاد بمنطقة عين زارة
لمخالفته قواعد البناء.. إزالة مستودع لتخزين السجاد بمنطقة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط