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«الصليب الأحمر» تؤهل 150 نازحا من مرزق على الحرف المهنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 08:29 مساء
«الصليب الأحمر» تؤهل 150 نازحا من مرزق على الحرف المهنية
جانب من تدريب نازحي مرزق (اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا‏)
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا‏، الأربعاء، تأهيل وتدريب 150 شخصا من نازحي مدينة مرزق في سبها تدريب مهارات العمل المهني خلال الفترة الأخيرة.

وقالت اللجنة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن التدريب يساعدهم في إنشاء وتطوير مشاريعهم الصغرى المُدِّرة للدخل بما يعينهم في إعالة أسرهم.

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وخلال العام الماضي ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 300 مشروع ناشئ، بمنح مالية تهدف لدعم الأسر الأكثر تضررا في إيجاد دخل مستدام.

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