ليبيا تشارك في أعمال الجمعية العامة للهلال والصليب الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

شارك وفد الهلال الأحمر الليبي في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بمدينة جنيف السويسرية، الذي يعقد تحت شعار «عمل محلي وتغطية عالمية».

وترأس الوفد الليبي الأمين العام للهلال الأحمر مرعي الدرسي، حيث يناقش المجتمعون أربعة بنود على جدول الأعمال، بالإضافة إلى مراجعة «اتفاقية إشبيلية» وانتخاب رئيس جديد وأعضاء لمجلس الإدارة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

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ومن أهم المحاور التي تطرح خلال هذه الدورة هي «المتغيرات المناخية وتأثيرها على الفئات والمجتمعات الأشد ضعفًا»، و «الأمن الغذائي في ضوء الأحداث التي يشهدها العالم اليوم»، «الهجرة والتحديات الإنسانية الناتجة عنها»، «تنمية وتطوير عمل الجمعيات الوطنية»، و«اعتماد سياسات للعمل التطوعي وإشراك المرأة في الأنشطة العامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

المنصة الرئيسية لأعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر. (الوسط).