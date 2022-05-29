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توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في اسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 06:06 مساء
توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في اسطنبول
مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
alwasat radio

وقعت جمعية الهلال الأحمر الليبي ونظيرتها التركية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مدينة اسطنبول، بحسب ما أعلنته الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد.

وأوضحت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن بروتوكول التعاون المشترك يهدف إلى «تعزيز العلاقات ووضع آلية لتبادل الخبرات ودعم نشاط المتطوعين وتوحيد المواقف تجاه التحديات الإنسانية والمتغيرات التى تشهدها عدة مناطق من العالم» بين الجانبين.

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ووقع على بروتوكول التعاون الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر التركي كيم كينك، خلال زيارة رسمية يجريها الدرسي والوفد المرافق إلى تركيا، وذلك بمكتب الجمعية التركية في مدينة اسطنبول.

مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في اسطنبول
مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهلال الأحمر الليبي والتركي في إسطنبول. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)
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