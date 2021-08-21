«الصحة» والهلال الأحمر ينسقان لدعم انتخابات 24 ديسمبر

شباب من الهلال الأحمر الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية سمير كوكو والأمين العام للهلال الأحمر مرعي الدرسي وضع آلية للتعاون والتنسيق بينهما لدعم وتنفيذ الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد الجانبان على ضرورة التنسيق مع مفوضية الانتخابات وتقديم جميع التسهيلات المتعلقة بالجانب الصحي، إضافة إلى الاتفاق على البدء في التنسيق للعمل الميداني من الجانبين بمختلف المدن والمناطق، وكذلك الإشراف على وضع التدابير الاحترازية والوقائية أثناء الاقتراع.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن هذا اللقاء جاء «تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها»، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا»، مساء الجمعة.