الهلال الأحمر الليبي يبحث مع وزير الصحة الكونغولي التحديات الصحية التي تواجه المهاجرين

خلال استقبال وزير الصحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية جين جاسكيوس، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي. (الإنترنت)

استقبل وزير الصحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية جين جاسكيوس، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي والوفد المرافق له، الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة كينشاسا.

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وذكرت الصفحة الرسمية للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي على الـ«فيسبوك» أن الطرفان «بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الإنساني ، بالإضافة للتحديات الصحية التي تواجه المهاجرين ».