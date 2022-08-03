«الصليب الأحمر» تدعم مستشفى الجلاء في بنغازي بمستلزمات طبية لمعالجة الحروق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، تقديم مجموعة من المستلزمات الطبية لمعالجة الحروق إلى مستشفى الجلاء في بنغازي، للاستجابة للاحتياجات الطارئة للجرحى من جراء انفجار صهريج الوقود في سبها، وبالتعاون مع السلطات الصحية.

وقالت اللجنة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها دعمت مستشفى الجلاء في بنغازي بمجموعة ضمادات للحروق وضمادات للجروح وأمصال ومجموعة تخدير أساسية للتعامل مع تدفق الجرحى من جنوب ليبيا.

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وأكدت استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من هذه الحادثة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

وأدى حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أُصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.