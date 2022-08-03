Atwasat

«الصليب الأحمر» تدعم مستشفى الجلاء في بنغازي بمستلزمات طبية لمعالجة الحروق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 11:49 مساء
«الصليب الأحمر» تدعم مستشفى الجلاء في بنغازي بمستلزمات طبية لمعالجة الحروق
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا تسلم مستشفى الجلاء في بنغازي مستلزمات طبية (صفحة اللجنة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، تقديم مجموعة من المستلزمات الطبية لمعالجة الحروق إلى مستشفى الجلاء في بنغازي، للاستجابة للاحتياجات الطارئة للجرحى من جراء انفجار صهريج الوقود في سبها، وبالتعاون مع السلطات الصحية.

وقالت اللجنة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها دعمت مستشفى الجلاء في بنغازي بمجموعة ضمادات للحروق وضمادات للجروح وأمصال ومجموعة تخدير أساسية للتعامل مع تدفق الجرحى من جنوب ليبيا.

- نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج
- وصول مصابي «حادث بنت بية» لمستشفى القوات المسلحة المصرية بالحلمية

وأكدت استعدادها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من هذه الحادثة، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم، متمنية للجرحى الشفاء العاجل.

وأدى حادث انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية إلى وفاة 9 مواطنين، فيما أُصيب 70 آخرون بحروق جسيمة ومتفاوتة، كما احترقت 11 سيارة، حسب بيانات رسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز

عبر «WTV».. تعرف على شكل ونظام وموعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز
تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»

«جيمس ويب» يوفر صورة بوضوح غير مسبوق لـ«مجرة عجلة العربة»
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)

الإنجليزية سلوى لورين تعتنق الإسلام وتغني «طلع البدر علينا» (فيديو)
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج
نقل 8 مصابين من «حادث بنت بية» برا إلى طرابلس لتلقي العلاج
«حراك الطوارق» ينفي نيته التوجه إلى الحقول النفطية
«حراك الطوارق» ينفي نيته التوجه إلى الحقول النفطية
توقيع اتفاقية تعاون علمي بين مستشفيي «بن سينا» بسرت و«العافية» بالجفرة
توقيع اتفاقية تعاون علمي بين مستشفيي «بن سينا» بسرت و«العافية» ...
شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب تهميش مركزي.. أم فوضى داخلية؟
شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب تهميش مركزي.. أم فوضى داخلية؟
توقيع اتفاقية لتجارة الحدود بين الكفرة وإقليم دارفور في غضون أيام
توقيع اتفاقية لتجارة الحدود بين الكفرة وإقليم دارفور في غضون أيام
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ونساء عالقات بقاعات أفراح
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: اتساع دائرة الاشتباكات في طرابلس ......
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج ......
المزيد
«الصليب الأحمر» تدعم مستشفى الجلاء في بنغازي بمستلزمات طبية لمعالجة الحروق
«الصليب الأحمر» تدعم مستشفى الجلاء في بنغازي بمستلزمات طبية ......
وفد من الجنوب يطلب دعم البعثة الأممية لمطالبهم وزيادة إشراكهم في أجهزة الدولة
وفد من الجنوب يطلب دعم البعثة الأممية لمطالبهم وزيادة ......
«الخارجية»: نقل عدد من جرحى «حادث بنت بية» إلى إسبانيا
«الخارجية»: نقل عدد من جرحى «حادث بنت بية» إلى إسبانيا...
توقيع اتفاقية لتجارة الحدود بين الكفرة وإقليم دارفور في غضون أيام
توقيع اتفاقية لتجارة الحدود بين الكفرة وإقليم دارفور في غضون......
شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب تهميش مركزي.. أم فوضى داخلية؟
شاهد في «وسط الخبر»: الجنوب تهميش مركزي.. أم فوضى داخلية؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط