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بوجناح: طلبنا تجهيز مستشفى بسعة 200 سرير لجراحة الحروق في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 05:31 مساء
بوجناح: طلبنا تجهيز مستشفى بسعة 200 سرير لجراحة الحروق في الجنوب
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح. (وزارة الصحة)
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وجه وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح، كتابًا إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بشأن إنشاء وتجهيز مستشفى بسعة 200 سرير، وإنشاء وتجهيز مستشفى آخر لجراحة الحروق والتجميل، بالمنطقة الجنوبية.

وأكد بوجناح معاناة المنطقة الجنوبية من عدم توافر المستشفيات المجهزة بشكل كامل، التي تلبي المتطلبات الحديثة للعلاج «خاصة بعد أن أثبت الواقع حاجة المنطقة لمثل هذه المستشفيات لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات العلاجية المناسبة في حالات الطوارئ».

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بوجناح: نسعى لرفع المعاناة عن مواطني الجنوب بعد قطعهم مسافات طويلة بحثا عن العلاج
وأضاف أن «مقترح وزارة الصحة بشأن إنشاء مستشفيات حديثة ومجهزة لتقديم خدمات جراحة الحروق والتجميل بالجنوب، يأتي سعيًا لرفع المعاناة عن المواطنين نتيجة لتنقلهم وقطعهم مسافات طويلة بحثًا عن خدمات طبية لائقة».

وتسببت حادثة انفجار صهريج للوقود في بلدية بنت بية في لفت الانتباه إلى معاناة الجنوب الليبي من عدم توافر الموارد والإمكانات اللازمة للطوارئ، خاصة في المجال الطبي، إذ تسببت الحادثة في وفاة 25 شخصًا وإصابة نحو 70 آخرين جرى إلحاق عدد منهم بالخارج لتلقي العلاج. 

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